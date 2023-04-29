Togg'un servis noktaları belli oldu: İl il paylaşıldı
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği elektrikli otomobili Togg'un servis noktaları belli oldu.
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Togg tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 23 şehirde 33'ü sabit ve 8'i mobil olmak üzere toplamda 41 noktada servis hizmetinin sağlanacağı açıklandı.
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
- Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.
- Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.