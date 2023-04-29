Togg'un servis noktaları belli oldu: İl il paylaşıldı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği elektrikli otomobili Togg'un servis noktaları belli oldu.

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Togg'un servis noktaları belli oldu: İl il paylaşıldı - Resim: 1 1 3

Togg tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 23 şehirde 33'ü sabit ve 8'i mobil olmak üzere toplamda 41 noktada servis hizmetinin sağlanacağı açıklandı.

Togg'un servis noktaları belli oldu: İl il paylaşıldı - Resim: 2 2 3

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

- Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. 

Togg'un servis noktaları belli oldu: İl il paylaşıldı - Resim: 3 3 3

- Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.