TRT Tabii nedir?

TRT Tabii'nin 7 Mayıs itibarı ile yayın hayatına başlaması ile platform ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Bu yönde, "TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve nasıl, nereden izlenir?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.