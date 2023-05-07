TRT Tabii nedir?
TRT uluslararası dijital film ve dizi izleme platformu Tabii'yi kamuoyuna duyurdu. 5 farklı dil ile 25 ülkede yayın yapacak olan Tabii ile ilgili arama motorlarında "Tabii nedir, nasıl izlenir? TRT Tabii ücretli mi, üyelik ne kadar?" şeklinde araştırılıyor.
TRT Tabii ilk etapta öncelikle 25 ülkede ve 5 dilde erişilebilir olacak. Seslendirme seçenekleriyle İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca yayın yapacak. Platforma erişim akıllı telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi birçok farklı cihazdan sağlanabilecek.
TRT Tabii'nin 7 Mayıs itibarı ile yayın hayatına başlaması ile platform ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Bu yönde, "TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve nasıl, nereden izlenir?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
TRT TABİİ NE ZAMAN YAYIN HAYATINA BAŞLADI?
TRT'nin dijital medya platformu Tabii, 7 Mayıs'ta yayın hayatına başladı.
TRT TABİİ'YE NEREDEN, NASIL ÜYE OLUNUR?
"Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabilecek. İlk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak platformda aksiyondan komediye, tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak.