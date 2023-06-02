Tsunamiler önceden tespit edilecek!

GUARDIAN olarak adlandırılan deneysel izleme sistemi, GPS ve gezegenimizin yörüngesindeki diğer yön bulma uyduları kümelerinden gelen verilerden yararlanıyor. Bu kümeler toplu olarak küresel navigasyon uydu sistemleri ya da GNSS olarak bilinmektedir. Radyo sinyalleri dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce bilimsel yer istasyonuna ulaşıyor ve bu veriler NASA JPL'nin Küresel Diferansiyel GPS ağı tarafından kırılarak gerçek zamanlı konum doğruluğunu yaklaşık 10 santimetreye kadar iyileştiriyor.