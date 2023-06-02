Tsunamiler önceden tespit edilecek!
Büyük depremlerden sonra tsunami olacak mı? Bir çoğumuz bu soruları soruyoruz. Uzay bilimciler tsunamilerin oluşumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Depremler, denizaltı yanardağları ve dünyayı sarsan diğer güçler tarafından tetiklenen tsunamiler kıyı toplumlarını harap edebilir. Ve iş önceden uyarı vermeye geldiğinde, her saniye önemlidir. NASA'nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, okyanusun en ölümcül dalgalarını atmosferin uzak noktalarından tespit etmek için yeni bir yaklaşımı test ediyor.
GUARDIAN olarak adlandırılan deneysel izleme sistemi, GPS ve gezegenimizin yörüngesindeki diğer yön bulma uyduları kümelerinden gelen verilerden yararlanıyor. Bu kümeler toplu olarak küresel navigasyon uydu sistemleri ya da GNSS olarak bilinmektedir. Radyo sinyalleri dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce bilimsel yer istasyonuna ulaşıyor ve bu veriler NASA JPL'nin Küresel Diferansiyel GPS ağı tarafından kırılarak gerçek zamanlı konum doğruluğunu yaklaşık 10 santimetreye kadar iyileştiriyor.
Yeni sistem, Dünya'nın herhangi bir yerinde bir tsunami oluştuğuna dair ipuçları bulmak için sinyalleri eliyor.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Bir tsunami sırasında, okyanus yüzeyinin kilometrelerce karelik kısmı neredeyse aynı anda yükselip alçalabilir ve üzerindeki önemli miktarda havayı yer değiştirebilir. Yer değiştiren hava, düşük frekanslı ses ve yerçekimi dalgaları şeklinde her yöne doğru dalgalanır. Birkaç dakika içinde bu titreşimler atmosferin en üst katmanına ulaşır: Güneş tarafından pişirilmiş, elektrik yüklü iyonosfer. Basınç dalgalarının yüklü parçacıklarla çarpışması, yakındaki seyir uydularından gelen sinyalleri çok az da olsa bozabilir.