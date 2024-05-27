Türbülans uçakları düşürü mü? Uçak türbülansa girince ne yapılması gerekiyor?

Son günlerde aratan türbülans kazaları sonrası, uçak yolculuğunu tercih edecek yolcular korku halinde. Kaza geçiren uçakların hiç biri düşmemiş olsa da uçağa binceklerin aklında tek bir soru var: türbülans uçak düşürür mü? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.