Türbülans uçakları düşürü mü? Uçak türbülansa girince ne yapılması gerekiyor?
Son günlerde artan türbülans kazalarında çok sayıda kişi yaralandı, bir kişi de hayatını kaybetti. Uçak yolculuğunu tercih edenler ise, türbülansın uçakları düşürüp düşürmeyeceğini merak ediyor. Türbülans uçakları düşürür mü sorusunun cevabı haberimizde.
Son günlerde aratan türbülans kazaları sonrası, uçak yolculuğunu tercih edecek yolcular korku halinde. Kaza geçiren uçakların hiç biri düşmemiş olsa da uçağa binceklerin aklında tek bir soru var: türbülans uçak düşürür mü? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.
TÜRBÜLANS KAZALARI
Son günlerde haber kanalları, sık sık türbülansa giren uçakta kaza meydana geldiğini haber verdi. 12 Mart'ta Avusturya-Yeni Zelanda seferini yapan yolcu uçağı türbülansa girerek irtifa kaybetti. Kazada en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi. 21 Mayıs tarihinde ise Singapur Havayolları'na ait Londra'dan kalkan bir uçak, türbülans nedeniyle Bangkok'a acil iniş yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 30 yolcu ise yaralandı. 25 Mayıs tarihide Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın uçağı türbülansa girerek 150 metre irtifa kaybetti. Kazada bir kabin memuru yaralandı. Son olarak da 26 Mayıs tarihinde, Katar'dan İrlanda'ya giden uçak, Türkiye havasahasında türbülansa girdi. Yaşanan kazada altısı kabin memuru 12 kişi yaralandı.
TÜRBÜLANS NEDEN OLUR?
Havacılık sözlüğünde türbülans, "düzensiz hava olayı" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın işaret ettiği şey ise, belli bir yönde giden hava akımının, farklı hızda giden başka bir hava akımıyla karşılaşması sonrası meydana gelen düzensizliktir.
Genelde yukarı ve aşağı yönlü rüzgarların bulunduğu bulutlarda meydana gelen türbülans, özellikle fırtına bulutlarında şiddetli şekilde oluşur. Türbülans, uçağın yalpalamasına ve sarsılmasına neden olur.