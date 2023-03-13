Türk teknoloji şirketleri Dünya'da ilk yüzde
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 3 Türk şirketi yer alıyor. Türk yayıncıların ürettiği oyunlar, başta ABD olmak üzere birçok ülkede ilk sıralarda bulunuyor.
Türkiye, sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda dünyada kabul görmüş teknolojiler üretiyor.
Son yıllarda yüksek teknoloji gerektiren projeleri tek tek hayata geçiren Türkiye, birçok projeyi de yakında kullanıma sunacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, son dönemde özellikle savunma sanayisindeki yerli teknolojiler ile adından sıkça söz ettiriyor.
Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de 3 Türk şirketi yer alıyor. Listede, ASELSAN 49'uncu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) 67'nci ve ROKETSAN da 86'ncı sırada bulunuyor.
BARAKTAR KIZILELMA GÖKLERDE
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmış oldu.
Bayraktar TB2 SİHA da başta terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu, Libya iç savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki dengeleri kullanıcıları lehine değiştirmeyi başararak adını bütün dünyada duyurdu.
Ayrıca yeni insansız hava araçları sahaya çıkmak için gün sayıyor. Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacağını belirtiyor. 2021 yılında TSK envanterine dahil olarak Türkiye’nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasına girmesini sağlayan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) da kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.