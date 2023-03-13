Türk teknoloji şirketleri Dünya'da ilk yüzde

Bayraktar TB2 SİHA da başta terör örgütü PKK ile mücadele başta olmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu, Libya iç savaşı ve Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki dengeleri kullanıcıları lehine değiştirmeyi başararak adını bütün dünyada duyurdu.

Ayrıca yeni insansız hava araçları sahaya çıkmak için gün sayıyor. Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacağını belirtiyor. 2021 yılında TSK envanterine dahil olarak Türkiye’nin İHA liginde dünyadaki ilk 3 ülke arasına girmesini sağlayan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) da kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.