Türkiye 5G’ye geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor: İşte 10 soruda 5G’nin merak edilenleri
Türkiye, 1991’de 1G teknolojisiyle başladığı mobil iletişim yolculuğunda, 2026’da yerli ve milli imkanlarla 5G teknolojisine geçiş yapacak. Bu yeni teknoloji, hız, kapasite ve verimlilikle dijital dünyayı dönüştürecek.
Türkiye, mobil iletişim hizmetlerinde önemli bir kilometre taşına ilerliyor. 1991 yılında araç telefonlarıyla başlayan 1G serüveni, 2026’da yerli ve milli imkanlarla kullanılmaya başlanacak olan 5G teknolojisiyle yeni bir döneme girecek.
Son 20 yılda iletişim alanında büyük bir ivme kazanan Türkiye, 5G ile hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hem de sanayiye yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu yıl ihaleleri yapılacak olan 5G’nin, 2026’da devreye girmesi planlanıyor. Türkiye, bu süreçte yerli üretimle de dikkat çekiyor. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte hız, kapasite ve verimlilik gibi önemli yenilikler beraberinde gelecek.
Türkiye, 1991 yılında araç telefonlarıyla tanıştığı 1G teknolojisi ile mobil iletişim dünyasına adım attı. Ardından 1993’te internetin hayatımıza girmesiyle 2G dönemine geçildi.
2009’da veri ve sesin birleşimiyle 3G’ye geçen Türkiye, 2016’da 4.5G ile mobil cihazlarda hız devrimi yaptı. 4.5G teknolojisinin ardından, Türkiye 2026 yılında 5G ile dijital dünyada dev bir adım atacak.
TURKCELL: “5G’YE GEÇİŞ İÇİN HAZIRIZ”
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye’de 5G’nin yetkilendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm kamu kurumlarının bu süreçte kararlılıkla adımlar attığını ifade etti.
Dünya GSM Birliği’nin verilerine göre, bu yıl dünya genelinde 2 milyar olan 5G bağlantı sayısının, 2030’a kadar 5,5 milyara ulaşacağına dikkat çeken Koç, "Beşinci nesil kablosuz ağ altyapısı olan 5G teknolojisi, yakın gelecekte eğitimden sağlığa, oyun endüstrisinden sanayiye kadar birçok sektörde önemli dönüşümler sağlayacak. 5G'nin sunacağı yüksek hızlar, kapasite ve verimlilik, ülkemizin teknoloji ekosistemine de katkılar sunacak." dedi.
TÜRK TELEKOM: “ FİBER GÜCÜMÜZLE 5G’YE HAZIRIZ”
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketlerinin 5G’ye geçişi yalnızca bir teknoloji atılımı olarak görmediklerini, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonunun önemli bir aşaması olduğunu belirtti. Türkiye’deki LTE mobil baz istasyonlarının %53’ünü şimdiden fibere bağladıklarını açıklayan Önal, “Türk Telekom, 5G’ye en hazır operatörlerden biri. Yerlilik konusunda da büyük adımlar atıyoruz ve Türkiye’yi mobil şebekelerde son teknolojiyi kullanan bir teknoloji üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.
VODAFONE: “YERLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ, YERLİ YATIRIMLARI ARTIRACAK”
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G’nin, önceki nesil teknolojilere göre çok daha güçlü ve etkin bir kullanıcı deneyimi sunduğunu belirtti. Aksoy, “5G, daha yüksek veri hızları, daha fazla cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süreleri sunuyor. Yerlilik yükümlülüğünün üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüşmesiyle yerli yatırımların hızla artacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
İŞTE 10 SORUDA 5G TEKNOLOJİSİ
1. 5G nedir?
5G, “beşinci nesil” kablosuz telefon teknolojisidir.
2. 5G ihalesini kim yapacak? İhaleye kimler katılabilecek?
Türkiye’de 5G için ihale, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak. İhaleye, Türkiye’deki tüm mobil operatörler katılabilecek. BTK, 5G için teknik ve yetkilendirme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
3. 5G için hangi frekanslar ihale edilecek?
5G teknolojisi için 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekans bantları hazır hale getirildi. Bu frekanslar, 5G’nin daha hızlı veri iletimi için gerekli altyapıyı sağlayacak.
4. 5G ne getirecek?
5G, sadece daha hızlı internet bağlantısı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda daha akıllı, güvenilir ve kapsayıcı bir dijital ekosistem sağlayacak. İndirme hızları saniyede 10 gigabit hıza ulaşacak ve 4G’ye göre çok daha yüksek radyo frekansları kullanılacak.
5. 5G Türkiye’de kullanılıyor mu?
Evet, Türkiye’de 5G teknolojisi test amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, 34 farklı noktada 5G denemeleri yapılıyor.
6. 5G’nin 4,5G’den farkı nedir?
5G teknolojisi, 4,5G’den yaklaşık 10 kat daha hızlı. Gerçek şebekelerde saniyede 4,7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7,5 gigabit hıza ulaşabilen 5G, veri iletiminde devrim yaratacak.
7. 5G teknolojisinde yerli ürünler kullanılacak mı?
Evet, 5G teknolojisinin altyapısında yerli tasarımcılar ve mühendisler tarafından üretilen ekipmanlar kullanılacak. Türkiye, yerli üretimi artırarak 5G teknolojisine katkı sağlamayı hedefliyor.
8. 5G nasıl aktif edilir?
5G kullanabilmek için 5G uyumlu cihaz ve 4,5G/5G uyumlu SIM karta sahip olmanız gerekecek. Ardından, 5G’ye kayıt olmanız yeterli olacak.
9. 5G’ye geçince telefonların ekranlarında hangi ifade yer alacak?
Telefonlar 5G’ye geçtikten sonra ekranlarda LTE yerine 5G ifadesi görünecek. Bu, kullanıcıların hız ve bağlantı türünü kolayca anlamalarını sağlayacak.
10. 5G ne zaman kullanıma sunulacak?
Türkiye’de 5G teknolojisinin ihalesi bu yıl yapılacak. Ancak 5G, 2026 yılı itibariyle hem vatandaşlar hem de sanayi için tamamen kullanılabilir hale gelecek.