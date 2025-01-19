Türkiye 5G’ye geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor: İşte 10 soruda 5G’nin merak edilenleri

Son 20 yılda iletişim alanında büyük bir ivme kazanan Türkiye, 5G ile hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hem de sanayiye yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu yıl ihaleleri yapılacak olan 5G’nin, 2026’da devreye girmesi planlanıyor. Türkiye, bu süreçte yerli üretimle de dikkat çekiyor. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte hız, kapasite ve verimlilik gibi önemli yenilikler beraberinde gelecek.