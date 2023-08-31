Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz”
Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkiye’de ilk kez embriyo transferi ile gebelik elde edilen kısraklar kamuoyuna tanıtıldı.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’nden görevlendirme ile Balıkesir Üniversitesi’ne gelen Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyolar farklı ırklardaki kısraklara transfer edildi.
Yapılan çalışma ile yüksek verimli kısraklardan alınan embriyolar sağlıklı kısraklara nakledilerek bir çiftleşme sezonunda birden fazla yavru alınabilecek ve alınan embriyolar doldurularak uzun süre saklanabilecek.
BAÜN Hayvan Hastanesi’nde yapılan embriyo transferi sonrasında sağlıklı bir kısrağa nakledilen ilk tüp tay ultrasonla görüntülendi.
Prof. Dr. Fatih Satıl, “Türkiye’de ilk defa yapılacak olan çalışmanın duyurusunu yapmak üzere toplandık.''