Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz”

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkiye’de ilk kez embriyo transferi ile gebelik elde edilen kısraklar kamuoyuna tanıtıldı.

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Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz” - Resim: 1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’nden görevlendirme ile Balıkesir Üniversitesi’ne gelen Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyolar farklı ırklardaki kısraklara transfer edildi.

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Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz” - Resim: 2

 Yapılan çalışma ile yüksek verimli kısraklardan alınan embriyolar sağlıklı kısraklara nakledilerek bir çiftleşme sezonunda birden fazla yavru alınabilecek ve alınan embriyolar doldurularak uzun süre saklanabilecek.

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Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz” - Resim: 3

BAÜN Hayvan Hastanesi’nde yapılan embriyo transferi sonrasında sağlıklı bir kısrağa nakledilen ilk tüp tay ultrasonla görüntülendi.

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Türkiye'de bir ilk! Tüp tay dünyaya gelecek! “Türkiye’de bir ilki başarmak istiyoruz” - Resim: 4

Prof. Dr. Fatih Satıl, “Türkiye’de ilk defa yapılacak olan çalışmanın duyurusunu yapmak üzere toplandık.''

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