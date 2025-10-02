Türkiye’de en çok kullanılan deprem uygulamaları: Depremi önceden bildiriyorlar
Deprem erken uyarı uygulamaları nasıl çalışıyor? Google, Deprem Ağı ve MyShake’in özellikleri neler? Android ve iPhone kullanıcıları için ayrıntılar neler?
DEPREM ERKEN UYARI UYGULAMALARI NASIL ÇALIŞIYOR?
Deprem uygulamaları, sarsıntıyı deprem olmadan dakikalar öncesinden değil, deprem dalgaları başladıktan hemen sonra bildiriyor. İlk aşamada insanların hissetmediği P dalgası oluşuyor. Telefonlardaki ivmeölçerler bu dalgayı yakalıyor ve yapay zekâ analizinden sonra kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Böylece yıkıcı S dalgası gelmeden saniyeler önce uyarı yapılabiliyor.
GOOGLE DEPREMİ NASIL TAHMİN EDİYOR?
Android telefonların tamamında yerleşik olarak bulunan Google’ın Deprem Uyarı Sistemi, cihazları adeta küçük bir sismograf gibi kullanıyor. Telefonlardan gelen veriler analiz edilerek depremin büyüklüğü ve konumu tespit ediliyor. Depremden etkilenecek bölgelerdeki kullanıcılara saniyeler öncesinden bildirim gönderiliyor.
ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ
Google’ın sistemi Android telefonlarda varsayılan olarak çalışıyor. Telefonunuzda Ayarlar → Güvenlik ve Acil Durum → Deprem Uyarıları adımlarını izleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.
- Türkiye’nin tamamında etkili
- Pil tüketimine olumsuz etkisi yok
- iOS desteği bulunmuyor
DEPREM AĞI (EARTHQUAKE NETWORK)
Android ve iOS için indirilebilen bu uygulama, Türkiye’de en yaygın kullanılan deprem uygulamalarından biri. Çok sayıda kişi tarafından indirilmesi nedeniyle tespit yeteneği oldukça güçlü. Ayrıca deprem sonrası son verileri (konum, şiddet, derinlik) de görüntüleyebilirsiniz.
- Türkiye’de en çok indirilen uygulama
- iOS ve Android desteği var
- iOS versiyonu ücretli (99,99 TL)
MYSHAKE UYGULAMASI
Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen MyShake, hem Android hem de iOS cihazlara indirilebiliyor. Telefonun ivmeölçerini kullanarak erken uyarı gönderebiliyor. Ancak Türkiye’de yaygın kullanılmadığı için etkinliği sınırlı kalabiliyor.
- Akademik bir proje
- Android ve iOS desteği var
- Türkiye’de az kullanıldığı için tespit yeteneği düşük
HANGİ UYGULAMA DAHA ETKİLİ?
Türkiye’de deprem erken uyarısı için en etkili çözüm Android cihazlardaki Google Deprem Uyarı Sistemi ve her iki işletim sisteminde kullanılabilen Deprem Ağı (Earthquake Network) uygulaması. MyShake ise alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Donanımhaber