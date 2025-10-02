Türkiye’de en çok kullanılan deprem uygulamaları: Depremi önceden bildiriyorlar

DEPREM AĞI (EARTHQUAKE NETWORK)

Android ve iOS için indirilebilen bu uygulama, Türkiye’de en yaygın kullanılan deprem uygulamalarından biri. Çok sayıda kişi tarafından indirilmesi nedeniyle tespit yeteneği oldukça güçlü. Ayrıca deprem sonrası son verileri (konum, şiddet, derinlik) de görüntüleyebilirsiniz.



- Türkiye’de en çok indirilen uygulama

- iOS ve Android desteği var

- iOS versiyonu ücretli (99,99 TL)