Türkiye'de en hızlı internet hangi sağlayıcıya ait? Steam o listeyi açıkladı

Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Hemen ardından onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor. İlk üç listesinde bu şirketler var.