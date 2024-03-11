Türkiye'de en hızlı internet hangi sağlayıcıya ait? Steam o listeyi açıkladı
Türkiye internet hızı konusunda dünya sıralamalarında orta sıralarda yer alıyor. Steam, Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcılarını paylaştı. Peki Türkiye'de en hızlı internet hangi sağlayıcıya ait?
Çevrim içi şikayet platformlarına göre, ülkemizde en fazla internetle ilgili şikayetlerin geldiği gözlemleniyor. Bu durum, dünya geneline kıyasla maalesef ileri seviyede olmadığımızı gösteriyor.
Ancak, internet sağlayıcıları sürekli olarak altyapı yatırımları yaptıklarını iddia ediyorlar. Peki, internet hızları ne durumda? Steam, Türkiye'de en hızlı sabit internet hizmeti sunan şirketleri açıkladı.
TÜRKİYE'DE EN HIZLI İNTERNET SAĞLAYICI HANGİ FİRMA?
Steam tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde ortalama indirme hızı, 33.3 Mbps seviyesinde. Bununla birlikte son 7 boyunca toplamda 16.2 PB boyutunda dosya indirildiğini görüyoruz. Bu, 16 milyon 200 bin GB‘a tekabül ediyor. Peki en hızlı internet sunan sağlayıcılar hangileri?
Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Hemen ardından onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor. İlk üç listesinde bu şirketler var.