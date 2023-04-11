Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil

Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor. Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobil modeli...