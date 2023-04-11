Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil modeller listelendi. Geçtiğimiz hafta kademe kademe sahiplerine teslim edilmeye başlanan yerli ve milli otomobil Togg da listedeki yerini aldı. İşte Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil modelleri..
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modellerinin sayısı da her geçen gün artıyor ve bu da pazarı daha güçlü duruma getiriyor. Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kattan fazla arttı ve 4 bin 670 adet oldu. İşte Türkiye'de satın alabileceğiniz en ucuz 10 elektrikli otomobil modeli...
10- OPEL MOKKA-E - 1 MİLYON 014 BİN 900 TL
Mokke-e'nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Elektrikli sistem, son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.
Sürücü "Normal", "Eko" ve "Spor" olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor.
9- CİTROEN E-C4X - 1 MİLYON 13 BİN 500 TL
100kw motoru ile 320 kilometreye kadar menzil sunan Citroen e-C4X, daha büyük bir SUV isteyenlerin tercihi olabilir.
8- CİTROEN E-C4 - 982 BİN 700 TL
E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor. e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.