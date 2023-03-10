Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil satışta
Leapmotor isimli Çinli elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Markanın, Türkiye'deki ilk otomobili "T03" olarak isimlendirilen şehir otomobili oldu. Peki, Leapmotor T03 özellikleri nedir, fiyatı ne kadar?
Çin'de 2015 yılından beri hizmet vermekte olan Leapmotor, Ulu Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Şu an için tek bir modeli ön sipariş aşamasına getiren markanın, ilerleyen dönemlerde otomobilin farklı modelleri de ülkemize getirmesi bekleniyor.
LEAPMOTOR T03 ÖZELLİKLERİ
Leapmotor'un Türkiye'ye gelen ilk otomobili T03 olarak isimlendiriliyor. Tam bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan araç, sevimli bir tasarıma sahip.
• T03; 3,6 metre uzunluğa sahip olan otomobilin genişliği 1,6, yüksekliği ise 1,5 metre olarak açıklandı.
• Normal koşullarda 210 litre bagaj hacmine sahip olan otomobil, arka koltukları yatırdığınızda 508 litre depolama alanı sunuyor.
• Leapmotor T03, sadece dış tasarımı ile değil iç tasarımı ile de dikkat çekecek bir otomobil.
• Otomobilde 8 inç dijital gösterge ekranı ile 10,1 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan multimedya ekranı bulunuyor.
Sahip olduğu panoramik cam tavan ile ferah bir iç mekan sağlamış oluyor.
• Bu arada, multimedya ekranında yerleşik bir asistan olduğunu ve bu asistanın ses tanıma desteği gibi yeni nesil özellikler sunduğunu da belirtelim.
• Ayrıca bir mobil uygulama ile aracç kontrol edilebiliyor.
• T03'ün kaputunun altında ise 80 kW güç üreten bir elektrik motor bulunuyor.
• 3 farklı sürüş moduna sahip olan araca güç veren batarya ise normal koşullarda 417 kilometreye kadar menzil sunuyor.
• Çinli mühendisler, araca 3 farklı enerji geri kazanım modu eklemişler. Bu modlar, sürüş menzilinin yüzde 15 ila yüzde 25 arasında artmasına imkan tanıyor.
• 6 yıl garanti ile tüketiciye sunulacak batarya, sahip olduğu hızlı şarj desteği ile yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 36 dakikada şarj oluyor.