Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil satışta

• Leapmotor T03, sadece dış tasarımı ile değil iç tasarımı ile de dikkat çekecek bir otomobil.

• Otomobilde 8 inç dijital gösterge ekranı ile 10,1 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan multimedya ekranı bulunuyor.

Sahip olduğu panoramik cam tavan ile ferah bir iç mekan sağlamış oluyor.

• Bu arada, multimedya ekranında yerleşik bir asistan olduğunu ve bu asistanın ses tanıma desteği gibi yeni nesil özellikler sunduğunu da belirtelim.

• Ayrıca bir mobil uygulama ile aracç kontrol edilebiliyor.