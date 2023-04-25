İşte Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili

Dünya çapında otomotiv sektörünün elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Bir yandan da yoğun talep nedeniyle Türkiye iç pazarına giren marka ve model sayısı artıyor. Son olarak Çin’in ünlü otomobil şirketi Leapmotor, uygun fiyatlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.