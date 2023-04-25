İşte Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili
Dünya çapında otomotiv sektörünün elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Çin'den gelen elektrikli otomobiller uygun fiyatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Leapmotor T03 özellikleri ve fiyatı...
Dünya çapında otomotiv sektörünün elektrikli dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Bir yandan da yoğun talep nedeniyle Türkiye iç pazarına giren marka ve model sayısı artıyor. Son olarak Çin’in ünlü otomobil şirketi Leapmotor, uygun fiyatlı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.
LEAPMOTOR T03, 4 MAYIS'TA SATIŞTA
2015 yılında kurulan Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, ilk olarak 2020 yılında satışa sunduğu ve insanların özellikle şehir içi ulaşımda tercih ettiği küçük boyutlu T03 modelini Türkiye’ye getirdi.
Geçtiğimiz aylarda Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmiş olmasına rağmen Leapmotor T03, 699 bin TL fiyatı ile mart ayında ön siparişe açılarak Türkiye’nin en ucuz elektrikli otomobili oldu.
Sonrasında ise 4 Mayıs itibariyle satış ve teslimine başlanacağı ve fiyatının 749 bin TL olacağı açıklandı.