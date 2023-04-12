Tüyler ürperten teknoloji: Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz?

Bir bilgisayar bilimcisi, yapay zeka sayesinde sevdiklerimizin sonsuza kadar yanımıza olacağını iddia ediyor. Bu yılın sonuna doğru hayata geçmesi beklenen sistemde insanların video ve fotoğrafları ile sanal ortamda avatarlar oluşturuluyor.

ChatGPT'nin öncülük ettiği yapay zekadaki hızlı ilerlemenin teknolojide yeni bir altın çağ açacağı düşünülüyor. Bununla birlikte, dünyanın en büyük beyinleri teknoloji konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu binden fazla teknoloji patronu yapay zekanın insanlığı yok edebileceği konusunda uyarıda bulunarak geliştirme süreçlerine 'ortak güvenlik protokolü' hazırlanana kadar ara verilmesini istiyor.

Bill Gates gibi başka uzman isimler ise yapay zekanın yaşamımızı iyileştireceğini ve sonsuza kadar hayatımızın bir parçası olacağını düşünüyor. Silikon Vadisi'nde çok sayıda yapay zeka girişiminin parçası olan Dr Pratik Desai de bunlardan biri.