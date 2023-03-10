Twitter Blue ne kadar? Twitter Blue Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
Twitter Blue, Türkiye'de de kullanıma sunulmaya başlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Twitter Blue abonelik fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki Twitter Blue ne kadar? Twitter Blue kaç para? Twitter Blue web, iOS ve Android abonelik fiyatları belli oldu...
Twitter'ın ücretli abonelik sistemi olan Twitter Blue, geçtiğimiz aylarda yayınlanarak kullanıma sunulmuştu. Birçok ülkede kullanılan Twitter Blue'nun Türkiye'de ne zaman açılacağı da merak ediliyordu. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Twitter Blue, çıkışından aylar sonra Türkiye'de de kullanıma sunuldu. Mavi tik başta olmak üzere daha az reklam ve daha uzun video gibi özellikler sunan Twitter Blue abonelik sisteminin ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...
webtekno'nun haberine göre, Twitter Blue, geçtiğimiz aylarda Android kullanıcılarına sunulmuştu. Yaşanan yeni gelişmeyle Türkiye'de kullanıma açılan Twitter Blue'nun abonelik fiyatları da belli oldu.
TWİTTER BLUE NE KADAR? KAÇ PARA? TWİTTER BLUE TÜRKİYE FİYATI!
Peki Twitter Blue ne kadar? Twitter Blue kaç para? Twitter Blue abonelik ücreti ne? İşte Twitter Blue Türkiye fiyatları...