Twitter logosu neden değişti? Yeni amblemdeki Dogecoin nedir?
Twitter logosu Elon Musk tarafından değişti. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter’da dikkat çeken değişiklik yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da logo, Doge coin logosuna döndü. Peki Dogecoin nedir? Twitter logosu neden değişti?
Twitter logosu Elon Musk tarafından değişti. Popüler sosyal medya uygulaması Twitter’da dikkat çeken değişiklik yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da logo, Doge coin logosuna döndü. Twitter yeni ambleminin köpek görüntüsüne kavuşmasıyla Twitter simgesi neden değişti, yeni amblemdeki Dogecoin nedir? soruları kullanıcıların gündemine geldi. Dogecoin, logosunda yer alan köpek Shiba cinsi olarak biliniyor. İşte, Twitter yeni simgesi hakkında bilgiler.
Elon Musk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın logosunu Doge coin logosuyla değiştirdi. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter'da yıllardır kullanılan kuş simgesinin yerine köpek simgesi geldi. Yapılan değişikliğin ardından Doge coinin fiyatı yüzde 10’un üzerinde yükseliş yaşadı.
TWİTTER YENİ LOGO NE ANLAMA GELİYOR?
Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da logo, Doge coin logosuyla değiştirildi. Yeni logoda yer alan köpek Dogecoin simgesidir.
DOGECOİN NEDİR?
Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.