Twitter’da ön izleme özelliği nasıl kapatılır?

Twitter'da güncelleme ile bazı kullanıcılara servis edilemeye başlanan önizleme özelliği getirildi. Özellik, hem web sitesi hem de iOS ve Android uygulamalarında başlatıldı.

Artık tüm görseller ve videolar, Twitter ana akışında açık halde görünüyor. Peki, kullanıcılar, Twitter'daki önizleme özelliğini kapatabilir mi, nasıl kapatılır?