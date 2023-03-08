Twitter’da ön izleme özelliği nasıl kapatılır?
Twitter‘da hem web sitesi hem de iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanıcılar için yeni bir özellik getirildi. Twitter'da önizleme özelliği kullanılmaya başladı ve bazı kullanıcılar için aktif edildi. Peki, Twitter’da ön izleme özelliği nasıl kapatılır?
Twitter'da güncelleme ile bazı kullanıcılara servis edilemeye başlanan önizleme özelliği getirildi. Özellik, hem web sitesi hem de iOS ve Android uygulamalarında başlatıldı.
Artık tüm görseller ve videolar, Twitter ana akışında açık halde görünüyor. Peki, kullanıcılar, Twitter'daki önizleme özelliğini kapatabilir mi, nasıl kapatılır?
TWITTER MOBİL UYGULAMADAN ÖNİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
• Telefonunuzdaki Twitter uygulamasını açın.
• Ayarlar sayfasına gelin ve karşınıza gelen ekrandaki "Resim ön izlemeleri" seçeneğini kapalı hale getirin.
TWITTER WEB ÜZERİNDEN ÖNİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?
Web üzerinde şimdilik böyle bir ayar bulunmamakta, ancak +18 içerikli resimlerin görüntülenmesini istemiyorsanız;
• Twitter'a giriş yapın.
• Ayarlar sayfasına gelin ve açılan "Hesap" sayfasını açın.
• Ardından "İçerik" bölümünün altındaki seçeneğine gelin.
• Oradan "Medyayı göstermeden önce hassas içeriğe sahip olup olmadığını bana bildirme" seçeneğini kapalı hale getirin.