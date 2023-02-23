Twitter'a ilginç bir uyarı sistemi geliyor
Sahte haberler, beğeniler ve retweetlerle desteklendiğinde Twitter'da hızla yayılabiliyor, ancak artık bu yalanlardan birine ortak olduysanız uyarılacaksınız.
teknolojioku.com yazarı Ufuk Tufan'ın haberine göre Twitter'da TechCrunch tarafından tespit edilen bir tweet'te, bugünden itibaren beğendiğiniz, yanıtladığınız veya retweetlediğiniz bir tweet'in olası yanlış bilgileri gösteren bir Topluluk Notu alması durumunda siz de bilgilendirileceksiniz.
Twitter'ın Community Notes hesabı, "Bugünden itibaren, yanıtladığınız, beğendiğiniz veya retweetlediğiniz bir Tweet'te bir Topluluk Notu görünmeye başlarsa uyarı alacaksınız." Tweeti paylaştı. CEO Elon Musk ise Community Notes'u "yanlış bilgilerle mücadele için ezber bozan bir şey" olarak nitelendiren bir başka tweet'te bu çabayı övdü.
TWİTTER'A İLGİNÇ BİR UYARI SİSTEMİ GELİYOR
Topluluk Notları, 2021'de, kitle kaynaklarının doğrudan diğer Twitter kullanıcılarından doğruluk kontrolleri yaptığı "topluluk odaklı bir yaklaşım" olan Birdwatch ismiyle kullanıma sunuldu. Twitter, çok sayıda içerik moderatörünü işten çıkardığı için bu hizmete artık her zamankinden daha fazla güveniyor. Notlar dünyanın her yerindeki tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor, ancak şu anda yalnızca ABD, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan kişiler bu notlara katkıda bulunabiliyor.
Kitle kaynaklı oldukları için Topluluk Notları aslında güvenilir olmaktan oldukça uzak. Yakın tarihli bir örnekte, Twitter Blue'yu araştıran bir araştırmacı, Tesla da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli hesabın hizmet aboneliklerini durdurduğunu kaydetti. Ancak bir Topluluk Notu bunun yanlış olduğu konusunda ısrar ediyor çünkü Tesla zaten doğrulanmış bir işletmeydi ve dolayısıyla Twitter Blue'ya da abone olamazdı.