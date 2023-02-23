Twitter'a ilginç bir uyarı sistemi geliyor

Kitle kaynaklı oldukları için Topluluk Notları aslında güvenilir olmaktan oldukça uzak. Yakın tarihli bir örnekte, Twitter Blue'yu araştıran bir araştırmacı, Tesla da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli hesabın hizmet aboneliklerini durdurduğunu kaydetti. Ancak bir Topluluk Notu bunun yanlış olduğu konusunda ısrar ediyor çünkü Tesla zaten doğrulanmış bir işletmeydi ve dolayısıyla Twitter Blue'ya da abone olamazdı.