Twitter'dan sıfır tolerans politikası: Hesap askıya alınacak

Twitter, konuya dair paylaşımında, uygulama kullanım politikalarında bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı.

Paylaşımda, Twitter, "Bugün, resmi olarak, tehdit, beddua, şiddeti övme ve kışkırtmayla ilgili sözlü şiddet politikamızı başlattık." ifadesini kullandı.