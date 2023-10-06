Uluslararası Uzay Kongresi Bakü'de! Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de Oradaydı

Dünya'da uzay çalışmalarının en önemli zirvesi Uluslararası Uzay Kongresi bul yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Türkiye, Kongre’ye en kalabalık ekiple giden ülkelerden biri olurken Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de kongreyi takip edenler arasındaydı.

Uluslararası Uzay Kongresi Bakü'de! Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de Oradaydı
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74. Uluslararası Uzay Kongresi Azerbaycan'da düzenlendi. Bir sonraki zirve ise Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya'da yapılacak.

"Uzay'da en yüksek zirve" olarak tarif edilen kongreye Türkiye, en kalabalık ekiple giden ülkelerden biri olurken Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de kongreyi takip edenler arasındaydı.

Kongrede bilim insanları ve bürokratlar uzay çalışmaları hakkında sunumlar yaparak gelecek yüzyıla ışık tutuyor

Katılımcı ülkelerin uzay ajansları da kongrede stantlar açarak katılımcılara güncel teknolojik çalışmaları sergileme şansına erişiyor.

Öte yandan kongre komitesi tarafından alınan kararla 2026 yılında düzenlenecek kongreye Türkiye ve Antalya şehrinin ev sahipliği yapmasına karar verildi.

# Bakü # uzay
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