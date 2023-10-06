Uluslararası Uzay Kongresi Bakü'de! Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de Oradaydı

74. Uluslararası Uzay Kongresi Azerbaycan'da düzenlendi. Bir sonraki zirve ise Türkiye'nin ev sahipliğinde, Antalya'da yapılacak.



"Uzay'da en yüksek zirve" olarak tarif edilen kongreye Türkiye, en kalabalık ekiple giden ülkelerden biri olurken Aydınlık Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Uğur Güven'de kongreyi takip edenler arasındaydı.



Kongrede bilim insanları ve bürokratlar uzay çalışmaları hakkında sunumlar yaparak gelecek yüzyıla ışık tutuyor



Katılımcı ülkelerin uzay ajansları da kongrede stantlar açarak katılımcılara güncel teknolojik çalışmaları sergileme şansına erişiyor.



Öte yandan kongre komitesi tarafından alınan kararla 2026 yılında düzenlenecek kongreye Türkiye ve Antalya şehrinin ev sahipliği yapmasına karar verildi.



