TEKNOFEST’te nefes kesen anlar
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. İşte o renkli görüntüler...
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.
27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenen 5 günlük festival kapsamında teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.
Erken saatlerde gelen vatandaşlar, savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi gösteriyor.
TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.