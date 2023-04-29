TEKNOFEST’te nefes kesen anlar

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. İşte o renkli görüntüler...

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TEKNOFEST’te nefes kesen anlar - Resim: 1 1 17

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar - Resim: 2 2 17

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenen 5 günlük festival kapsamında teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor. 

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar - Resim: 3 3 17

Erken saatlerde gelen vatandaşlar, savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. 

TEKNOFEST’te nefes kesen anlar - Resim: 4 4 17

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. 