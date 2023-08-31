Uzaylılar nükleer savaşların olmasını engelliyor! Apollo ekibinin iddialarına göre uzaylılar Dünya'yı ziyaret ediyor
Uzaylılar, Dünya'da nükleer savaşları mı önlüyor. Sizin için komplo teorisi olabilir ama NASA'nın eski Apollo ekibi, Soğuk Savaş zamanında uzaylıların Dünya'yı ziyaret ederek, nükleer savaşları engellediğini dahil iddialarda bulundu.
Bazen komplo teorisyenleriyle dalga geçmek eğlenceli olabiliyor. Ancak NASA'nın eski Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell'in durumunda yaşananlar aslında biraz üzücü. Apollo, uzaylıların Soğuk Savaş zamanında nükleer savaşı engellemek için Dünya'ya geldiğini söylüyor.
A 1971'de Ay'dan döndüğünden beri, çoğunlukla Dünya'yı ziyaret eden uzaylılarla ilgili, giderek tuhaflaşan bazı komplo teorileri ortaya attı ve sonuncusu da farklı değil. Mirror Online'a verdiği röportajda, uzaylıların Soğuk Savaş sırasında ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer bir savaşı önlemek için Dünya'ya geldiğini söylüyor.
Röportajda, dünyanın ilk atom bombası Trinity'nin 16 Temmuz 1945'te test edildiği New Mexico'daki ünlü White Sands Füze Menzil tesisine atıfta bulunuyor. Ve röportajda şu sözleri söylediler:
- White Sands atom silahları için bir test alanıydı ve uzaylılar da öyle. ilgilendiler.
- Askeri yeteneklerimiz hakkında bilgi edinmek istediler. İnsanlarla konuşma deneyimim, ET'lerin bizi savaşa girmekten alıkoymaya ve Dünya'da barışın yaratılmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını açıkça ortaya koydu.
Adı açıklanmayan Hava Kuvvetleri subaylarının kendisine füzelerinin sık sık devre dışı bırakıldığını veya üzerinde uçan UFO'lar tarafından vurulduğunu söylediğini söyledi. Uzaylıların neden Dünya'ya kadar gelip orada burada birkaç füzeyi etkisiz hale getirmek için, bilemiyorum, temas kurmak ya da başka bir şey yapmak yerine yıldızlararası yolculuğu kullanacağı tartışmaya açık sanırım. UFO Araştırmaları Kılavuzu'nun yazarı UFO uzmanı Nigel Watson, şu ifadeleri kullandı:
- Bana göre bu, UFO fantezisi ve spekülasyonunun başka bir örneği" dedi. "Gerçeklere ulaşmaya çalışmak kedileri gütmeye çalışmak gibidir.