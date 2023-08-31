Uzaylılar nükleer savaşların olmasını engelliyor! Apollo ekibinin iddialarına göre uzaylılar Dünya'yı ziyaret ediyor

Adı açıklanmayan Hava Kuvvetleri subaylarının kendisine füzelerinin sık sık devre dışı bırakıldığını veya üzerinde uçan UFO'lar tarafından vurulduğunu söylediğini söyledi. Uzaylıların neden Dünya'ya kadar gelip orada burada birkaç füzeyi etkisiz hale getirmek için, bilemiyorum, temas kurmak ya da başka bir şey yapmak yerine yıldızlararası yolculuğu kullanacağı tartışmaya açık sanırım. UFO Araştırmaları Kılavuzu'nun yazarı UFO uzmanı Nigel Watson, şu ifadeleri kullandı:

- Bana göre bu, UFO fantezisi ve spekülasyonunun başka bir örneği" dedi. "Gerçeklere ulaşmaya çalışmak kedileri gütmeye çalışmak gibidir.