Uzman isim İstanbulluları en kötü senaryo için uyardı: En riskli ilçeleri sıraladı
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da beklenen olası depremle ilgili yeni uyarılar yaptı. Bir üniversitenin düzenlediği sempozyumda konuşan Ersoy, en kötü senaryoya dikkat çekti.
Marmara'nın güney bölgesine dikkat çeken Ersoy, "Bu fay hatları çok tehlikeli" ifadeleriyle uyarısını yineledi.
Haberglobal'in aktardığına göre, “İstanbul tüm Türkiye’ye bakabilir ancak tüm Türkiye İstanbul’a bakamaz” diyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’un neden önemli olduğunu şu cümlelerle anlattı:
“Nüfus açısından 20 milyona yakın nüfus var, 1,5 milyon bina var, kültürel yapılar burada, ulusal gelirimizin en az yüzde 35’i buradan geliyor. Deprem tehlikesi var. İstanbul için çok şey yapıldı. Pek çok şey yapılsa da yeterli değil. Tüm sorun yapı stokundan kaynaklanmaktadır.
RİSKLİ İLÇELERİ AÇIKLADI
Olası bir Marmara depreminde İstanbul’da büyük heyelanlar meydana gelebileceğini belirten Dr. Şükrü Ersoy, o bölgeleri şöyle sıraladı: “Örneğin Büyükçekmece, Küçükçekmece, Güngören, Avcılar, Bağcılar, Esenler gibi yerlerin zeminleri kötüdür. Heyelan meydana gelebilir.”