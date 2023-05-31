Uzmanları şaşırtan olay: Deprem 6 saatten fazla sürdü
ScienceNews’in haberine göre NASA marsa inen iniş araçlarının verilerine göre, tüm Mars'ı etkileyen ve yaklaşık 6 saat süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. İşte detaylar.
DEPREM VERİLERİ DÜNYADAKİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRILDI
ScienceNews'in haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) InSight iniş aracının tespit ettiği depremden elde edilen verileri değerlendiren bilim insanları, Mars kabuğunun ortalama 45 ila 56 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi.
Bu bilgilere göre, Mars kabuğunun yer kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğu açıklandı. Yapılan ölçümün, NASA'nın dört Dünya yılı boyunca Mars'taki kabuk hareketlerini kaydeden sabit bir sismometre olan InSight iniş aracından elde edilen verilere dayandığı belirtildi.
DEPREM MARSIN KABUĞUNDA ÜÇ KEZ DOLAŞTI
NASA InSight, Mayıs 2022'de tüm Mars'ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars'ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.
Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi'nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.
Söz konusu depremle ilgili açıklama yapan Kim, "Bu depremi yaşadığımız için gerçekten şanslıydık." dedi.
Araştırmacılar, kabuğun sadece Dünya ve Ay'ınkinden daha kalın olmakla kalmayıp, tüm Kızıl Gezegen genelinde aynı kalınlıkta olmadığını da belirledi. Mars yörüngesinde bulunan araçlardan alınan topolojik ve yer çekimi verileri, gezegenin kuzey yarımküresinin güney yarımküresinden daha alçak olduğunu gösteriyor.