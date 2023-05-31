Uzmanları şaşırtan olay: Deprem 6 saatten fazla sürdü

DEPREM MARSIN KABUĞUNDA ÜÇ KEZ DOLAŞTI

NASA InSight, Mayıs 2022'de tüm Mars'ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars'ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.

Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi'nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.

Söz konusu depremle ilgili açıklama yapan Kim, "Bu depremi yaşadığımız için gerçekten şanslıydık." dedi.