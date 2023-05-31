Evrenin en korkunç sonu "Vakum Çürümesi" ile tanışın!
Evrenin sonu nasıl olacak hakkında birçok teori ortaya atılmış olsa da bilim insanları kafayı buna takmış gibi gözüküyor! Bu kadar uzay harcamalarının bir nedeni de evrenin sonunu merak etmeleri. Bu konuda önemli açıklamalarda bulundu bilim insanları...
Evrenin sonu hakkında pek çok spekülasyon var. Ne de olsa insanlar iyi bir sona bayılırlar. Evrenin Büyük Patlama ile başladığını ve neredeyse 14 milyar yıldır devam ettiğini biliyoruz.
Kozmosun perde arkasının nasıl gerçekleşeceği henüz kesin değil. Elbette varsayımsal senaryolar var işte o senaryolardan biri:
- Evren mutlak sıfıra ulaşana kadar genişlemeye ve soğumaya devam edebilir ya da Büyük Çöküş olarak adlandırılan olayla kendi üzerine çökebilir. Bu iki önde gelen teorinin alternatifleri arasında "vakum bozunması" var ve bu teori korku verici her şeyin sonu gibi bir şey.
Isı ölümü hipotezine göre son yavaş yavaş gelirken ve Büyük Çöküş gelecekte bir noktada evrenin genişlemesinin tersine döneceğini öngörürken, vakum bozulması evrenin bir noktasının aniden başka bir şeye dönüşmesini gerektirir. Bu da çok kötü bir haber olur.