Evrenin en korkunç sonu "Vakum Çürümesi" ile tanışın!

- Evren mutlak sıfıra ulaşana kadar genişlemeye ve soğumaya devam edebilir ya da Büyük Çöküş olarak adlandırılan olayla kendi üzerine çökebilir. Bu iki önde gelen teorinin alternatifleri arasında "vakum bozunması" var ve bu teori korku verici her şeyin sonu gibi bir şey.