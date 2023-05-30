Volkanlarla kaplı ötegezegen keşfedildi!

Çalışmayı planlayan ve yöneten iREx'te astronomi profesörü ve ortak yazar olan Björn Benneke, şu açıklamalarda bulundu:

- LP 791-18 d gelgit kilitli, yani sürekli aynı tarafı yıldızına bakıyor. Gündüz tarafı muhtemelen yüzeyde sıvı suyun var olabilmesi için çok sıcak olacaktır. Ancak gezegenin her yerinde meydana geldiğinden şüphelendiğimiz volkanik faaliyet miktarı, suyun gece tarafında yoğunlaşmasına izin verebilecek bir atmosferi sürdürebilir.