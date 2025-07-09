WhatsApp grup sohbetlerine “konulu yanıt” özelliği geliyor! İşte detaylar ve farklar

Hem eskiyi okuyun hem yeni yazın



Yanıt ekranında önceki mesajlar okunabilecek ve aynı başlık altında yeni yanıtlar gönderilebilecek.



Ne zaman geliyor?



Özellik şu anda test aşamasında. Yakında gelecek güncelleme ile tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.



WhatsApp’ın bu yeniliği grup sohbetlerinde karmaşayı azaltacak. Güncelleme geldiğinde uygulamanızı mutlaka kontrol edin!