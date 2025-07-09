WhatsApp grup sohbetlerine “konulu yanıt” özelliği geliyor! İşte detaylar ve farklar
WhatsApp’a Telegram tarzı yeni bir özellik geliyor. Grup sohbetlerinde mesajlar artık konu başlıkları altında toplanabilecek. Yanıtlar küçük pencerede görünecek, karışıklık bitecek!
WhatsApp’tan dev yenilik geliyor!
iOS için test edilen yeni özellikle, grup sohbetlerinde mesajlara farklı şekilde yanıt verilecek. Alıştığınız WhatsApp görünümü değişiyor!
Yeni özellik ne işe yarayacak?
Konulu yanıtlar sayesinde, bir mesaj etrafında ayrı bir tartışma başlatılabilecek. Ana sohbet ekranı dağılmadan iletişim sürecek.
Satır içi değil, bağımsız tartışmalar
Mevcut “cevapla” sistemi yerine, mesajın altında küçük bir yanıt simgesi yer alacak. Tıkladığınızda ayrı bir ekran açılacak.
Her konu ayrı pencerede görünecek
Bu özellik Telegram kullanıcılarına tanıdık: İlgili konuya dair tüm cevaplar küçük bir başlık ekranında gruplanacak.
Konuyla ilgilenmeyen görmeyecek
Konuya tıklamayan kullanıcılar yanıtları ana ekranda görmeyecek. Böylece grup içinde ilgisiz mesaj kalabalığı yaşanmayacak.
Yanıt sayacı geliyor!
Yanıt almış mesajların üzerinde kaç yanıt geldiği görünecek. Tek tıklamayla o mesaja verilen tüm cevaplara ulaşılabilecek.
Hem eskiyi okuyun hem yeni yazın
Yanıt ekranında önceki mesajlar okunabilecek ve aynı başlık altında yeni yanıtlar gönderilebilecek.
Ne zaman geliyor?
Özellik şu anda test aşamasında. Yakında gelecek güncelleme ile tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.
WhatsApp’ın bu yeniliği grup sohbetlerinde karmaşayı azaltacak. Güncelleme geldiğinde uygulamanızı mutlaka kontrol edin!