WhatsApp kullananlar dikkat: Yarından itibaren baştan sona değişiyor
En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellemelerine devam ediyor. Son güncelleme ile başta arayüzünü değiştirecek olan WhatsApp, neleri değiştirecek?
Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki son güncellemede neler yer alacak? Tüm detaylar haberimizde.
Milyonlarca insan tarafından kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp sık sık güncelleme yapmaya devam ediyor. Peki WhatsApp uygulamasının son güncellemesi neler? Kimler güncellemeden faydalanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
WHATSAPP YENİLİKLERİ
WhatsApp uygulamasının güncellemeleri devam ederken yeni bir arayüz güncellemesi için çalışmalar sürüyor. Uygulamanın iOS kullanıcıları için yapılacak yeni çalışmalarla birlikte alt çubuk yarı saydam efektle güncellenecek. Yapılan haberlere göre sekme çubuğu siyah yerine yarı saydam şekilde kullanılabilecek.
Yeni güncelleme iPhone cihazlarda kullanılabilecek. Alt tarafta yer alan gezinme çubuğunda son olarak yapılan son güncelleme sonrasında karanlık mod olarak uygulamayı kullanan kişiler için yeni bir özellik daha eklenmiş olacak. Bu arayüz ile birlikte uygulamanın estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.
u arayüz ile birlikte uygulamanın estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor. Yapılan yeni güncelleme iOS cihazların WhatsApp Beta uygulamasında test edilecek. Android cihazlarda 2.23.11.19 güncellemesini kullanan kişiler için de gezinme çubukları ile ilgili birkaç değişiklik yapılması bekleniyor.