WhatsApp kullananlar dikkat: Yarından itibaren baştan sona değişiyor

Tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki son güncellemede neler yer alacak? Tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca insan tarafından kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp sık sık güncelleme yapmaya devam ediyor. Peki WhatsApp uygulamasının son güncellemesi neler? Kimler güncellemeden faydalanabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.