Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp, eski model telefonlarda desteğini sonlandırıyor. Meta, güvenlik ve performans sorunları nedeniyle bazı iPhone ve Android cihazların artık WhatsApp'ı kullanamayacağını açıkladı. Peki, hangi telefonlar bu karardan etkilenecek? İşte detaylar…
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için eski işletim sistemlerine olan desteğini kesme kararı aldı. Şirket, 5 Mayıs 2025 itibarıyla belirli telefon modellerinde uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.
Meta, bu kararı alırken eski cihazlarda yaşanan güvenlik açıklarını, güncelleme eksikliklerini ve düşük performansı göz önünde bulundurduğunu belirtti.
WhatsApp'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone'lar artık uygulamayı desteklemeyecek. Yani, eski iPhone modellerine sahip kullanıcılar WhatsApp'a giriş yapamayacak.
İŞTE WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2025
APPLE
iPhone 5
iPhone 5C
iPhone 6 serisi
SAMSUNG
Galaxy Ace Plus
Galaxy Note 3 serisi
Galaxy S4 Mini