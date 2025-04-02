Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, eski model telefonlarda desteğini sonlandırıyor. Meta, güvenlik ve performans sorunları nedeniyle bazı iPhone ve Android cihazların artık WhatsApp'ı kullanamayacağını açıkladı. Peki, hangi telefonlar bu karardan etkilenecek? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için eski işletim sistemlerine olan desteğini kesme kararı aldı. Şirket, 5 Mayıs 2025 itibarıyla belirli telefon modellerinde uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 2

Meta, bu kararı alırken eski cihazlarda yaşanan güvenlik açıklarını, güncelleme eksikliklerini ve düşük performansı göz önünde bulundurduğunu belirtti.

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 3

WhatsApp'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone'lar artık uygulamayı desteklemeyecek. Yani, eski iPhone modellerine sahip kullanıcılar WhatsApp'a giriş yapamayacak.

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 4

İŞTE WHATSAPP UYGULAMASININ KULLANILMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ LİSTESİ 2025

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 5

APPLE

iPhone 5

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 6

iPhone 5C

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 7

iPhone 6 serisi

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 8

SAMSUNG

Galaxy Ace Plus

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 9

Galaxy Note 3 serisi

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Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak - Resim: 10

Galaxy S4 Mini

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