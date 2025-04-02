Whatsapp'tan şok karar! Mayıs ayından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için eski işletim sistemlerine olan desteğini kesme kararı aldı. Şirket, 5 Mayıs 2025 itibarıyla belirli telefon modellerinde uygulamanın çalışmayacağını duyurdu.