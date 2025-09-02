Wi-Fi çekmiyor mu? İşte Wi-Fi çekim gücünü artırmanın yolları

Wi-Fi güçlendirici internet hızını düşürür mü?

Evet, klasik repeater’lar hızı bir miktar düşürebilir çünkü aynı kanalı hem almak hem dağıtmak için kullanır. Ancak hiç sinyal almayan bir odada yarı hızda internet, hiç internet olmamasından iyidir. Mesh sistemleri bu sorunu büyük ölçüde çözer.