WİFİ’den internete bağlanmak güvenli mi? Virüsler nasıl bulaşır? Hesaplar nasıl çalınıyor? İnternette nasıl güvenli olunur?

Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz ve sosyalleştiğimiz alanlar… Artık her yerde internet avucumuzun içerisinde. Bu durum kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlasa da aslında bir o kadar da fazla tehlike barındırıyor. İnterneti güvenli kullanabilmek mümkün mü sorusu akılları kurcalarken siber güvenlik uzmanları internette doğru önlemler sayesinde güvende olmanın mümkün olduğunu belirtiyor.