WİFİ’den internete bağlanmak güvenli mi? Virüsler nasıl bulaşır? Hesaplar nasıl çalınıyor? İnternette nasıl güvenli olunur?
İnternet çağımızın vazgeçilmezi. Onsuz bir hayat düşünmek neredeyse imkansız hale geldi. Çok önemli artıları olsa da internet alemi belli bir denetime tabii olmadığı ve sınırsız olduğu için çok sayıda tehlikeyi de barındırıyor. Peki internette güvende olmak mümkün mü?
Evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz ve sosyalleştiğimiz alanlar… Artık her yerde internet avucumuzun içerisinde. Bu durum kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlasa da aslında bir o kadar da fazla tehlike barındırıyor. İnterneti güvenli kullanabilmek mümkün mü sorusu akılları kurcalarken siber güvenlik uzmanları internette doğru önlemler sayesinde güvende olmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
Doğru önlemlerle internetteki tehlikelerden korunmak mümkün olsa da birkaç püf noktaya özellikle dikkat etmek gerekiyor. Wi-Fi ağınızı WPA3 veya en azından WPA2 protokolü ile şifreleyerek, ağa yetkisiz erişimleri engelleyebilir ve tahmin edilmesi zor şifreler belirleyerek, yetkisiz erişim riskini azaltabilirsiniz.
MİSAFİRE AYRI WİFİ AĞI
Evinizde misafirleriniz olduğunda ayrı bir misafir ağı oluşturarak, onların cihazlarına sınırlı erişim vererek ana ağı koruyabilir ve SSID yayını gizleyerek, ağınızın görünürlüğünü azaltabilirsiniz. Wi-Fi ağınızı kullanırken bir VPN hizmeti kullanarak internet trafiğinizi şifreleyebilir ve güvenliğinizi artırabilirsiniz.
Kullanıcıların şifre güvenliği, cihaz güvenliği ve genel güvenlik konularında dikkatli olmaları önemlidir. Şifreleri güvenli tutmak, bilinmeyen cihazlara erişimi önlemek ve güvenlik bilincini artırmak ev Wi-Fi ağlarının güvenliğini artırabilir.