Xiaomi 13 ne kadar? Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite fiyatları ne? Türkiye'de satışa çıktı! İşte Xiaomi serisinin Türkiye fiyatları...
Geçtiğimiz ayın sonunda tanıtılan Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite Türkiye'de de satışa sunuldu. Xiamo 13'ün fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki Xiaomi 13 ne kadar? Xiaomi 13 Pro ne kadar? Xiaomi 13 Lite ne kadar? İşte Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite fiyatları...
Xiaomi, 26 Şubat tarihinde yaptığı etkinlik ile yeni akıllı telefonları Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite'ı tanıttı. Xiaomi, tanıtım ardından tüm seriyi dünya pazarında da satışa sundu.
Teknolojiyi takip edenlerin merakla beklediği Xiaomi'nin yeni güçlü serisi Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Türkiye'de satışa sunulmasının ardından, Xiaomi'nin en gelişmiş kamera sistemine sahip ve Android tarafındaki en güçlü işlemciyi kullanan 13 Pro modeliyle birlikte serinin diğer modellerinin de fiyatları araştırılmaya başlandı.
Peki Türkiye'de Xiaomi fiyatları ne kadar? Xiaomi 13 ne kadar? Xiaomi 13 Pro ne kadar? Xiaomi 13 Lite ne kadar? İşte Xiaomi'nin yeni serisinin Türkiye fiyatları...
XİAOMİ 13 PRO NE KADAR? XİAOMİ 13 TÜRKİYE FİYATLARI!
shiftdelete.net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, Xiaomi 13 serisinin fiyatları yine oldukça yüksek görünüyor. Xiaomi 12 modeli Avrupa'da geçtiğimiz yıl 899 euro fiyat ile satışa sunulmuştu. Xiaomi 13 ise 100 euro kadar zamlanarak 999 euro fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunuldu.