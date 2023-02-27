Xiaomi 13 Pro özellikleri neler?

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Asya’da Xiaomi 13 serisini ilk kez kullanıcı karşısına çıkardı.

Yeni modellerini ilk olarak Çin’de tanıtan şirket, bu sene de küresel olarak bir lansman düzenleyeceğini açıklamıştı ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı gerçekleştirdi.