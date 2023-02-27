Xiaomi 13 Pro özellikleri neler?
Xiaomi, yeni cep telefon modeli "Xiaomi 13 Pro"yu tanıttı. 20 dakikada tamamen şarj olabilen Xiaomi 13 Pro, üstün performans deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Peki, Xiaomi 13 Pro özellikleri neler?
Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi (MWC) fuarında etkinlik düzenledi. Merakla beklenen Xiaomi 13 serisi fuarda tanıtıldı. İşte Xiaomi 13 Pro’nun özellikleri...
Xiaomi, geçtiğimiz yıl Asya’da Xiaomi 13 serisini ilk kez kullanıcı karşısına çıkardı.
Yeni modellerini ilk olarak Çin’de tanıtan şirket, bu sene de küresel olarak bir lansman düzenleyeceğini açıklamıştı ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı gerçekleştirdi.
XIAOMI 13 PRO ÖZELLİKLERİ
• Xiaomi 13 Pro,
• 6.73 inç büyüklüğünde,
• 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde
• WQHD+ AMOLED bir ekran ile geliyor.
• Ekran, 120 Hz yenileme hızı sunuyorken,
• Dolby Vision, HDR10
• HDR10+ teknolojilerine de sahip,
• Temel olarak 1200 nit parlaklık,
• Yüksek modda ise 1900 nit parlaklığa çıkabiliyor,
• Panel, Gorilla Glass Victus Front ile korunuyor.