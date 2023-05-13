Yağmur yağdıktan sonra mantarlar konuşkan oluyor
Eğer mantarlar birbirleriyle iletişim kuruyorsa, son araştırmaların öne sürdüğü gibi, kulak misafiri olmanın zamanı, işlerin ıslandığı zamandır.
Mantarların, bazı bilim insanlarının bir iletişim biçimi olarak gördükleri elektrik sinyalleri alışverişinde bulundukları tespit edilmiştir. Ancak yeni bir çalışma, çevreleri kuruduğunda mantar telefon hatlarının sessizleştiğini öne sürüyor. Tıpkı bazı kuşların yağmurun gelişini şarkı söyleyerek kutlaması gibi, görünüşe göre mantarların konuşmaları da biraz yağışla canlanıyor, ancak ne söylediklerini hala bilmiyoruz.
Toprak içinde mantarlar birbirlerine bağlanır ve miselyum ağı aracılığıyla elektrik sinyallerini paylaşırlar. Bunun önemi hala tartışmalıdır, ancak bazı bilim insanları beynimizdeki nöronların mesajları elektriksel olarak iletme şekliyle bir paralellik görmektedir, bu fikir Avatar filmlerinde aşırıya kaçmıştır.
Bu sinyaller, kelimelere eşdeğer olabilecek voltaj trenlerini içerir. Geçen yıl yayınlanan bir makalede bu sinyallerin türler arasında farklılık gösterdiği, ancak incelenen her mantar türünün yaklaşık 50 kelimelik bir kelime dağarcığına sahip olduğu bildirilmişti. Japon araştırmacılar, yabani Laccaria bicolor gruplarına elektrotlar bağlayarak bu aktivitenin zamanlamasını araştırdı. Yeni bir makalede, kuru bir dönemin sonunda neredeyse sessizlik, ardından yağmurun ardından cıvıl cıvıl bir aktivite rapor ettiler.
Çalışma daha önceki bazı araştırmalardan daha küçük ölçekli olsa da, mantar iletişimi ilk kez laboratuvar yerine doğada incelenmiştir - genellikle yapay ortamlarda yetiştirilir. Daha önceki çalışmalarda da parazit olan ya da ölü bitki materyaliyle beslenen mantarlar kullanılmıştı. L. bicolor çam, meşe ve huş ağaçlarının köklerini saran ve konakçılarıyla karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki kuran ektomikorizal mantarlardır.