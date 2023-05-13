Yağmur yağdıktan sonra mantarlar konuşkan oluyor

Çalışma daha önceki bazı araştırmalardan daha küçük ölçekli olsa da, mantar iletişimi ilk kez laboratuvar yerine doğada incelenmiştir - genellikle yapay ortamlarda yetiştirilir. Daha önceki çalışmalarda da parazit olan ya da ölü bitki materyaliyle beslenen mantarlar kullanılmıştı. L. bicolor çam, meşe ve huş ağaçlarının köklerini saran ve konakçılarıyla karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki kuran ektomikorizal mantarlardır.