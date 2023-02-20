Yakıt tüketimi en az olan otomobiller

RENAULT MEGANE 1.5 DCİ



Renault uzun yıllar boyunca Megane modeli ile satış rekorları kırdı. Daha sonra Fluence isimli 2. bir model üstünde yoğunlaştı. Fakat birkaç yıllık aradan sonra dünya ile birlikte Türkiye’de de yeni tasarıma sahip Megane modellerine dönüş yaptı. Bu aracın 1.5 DCi 115 HP dizel motorlu versiyonu 100 km’de 4,1 litrelik yakıt tüketim verisine sahip.