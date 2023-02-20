Yakıt tüketimi en az olan otomobiller
Otomobil sahipleri ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündeminde artan otomobil ve yakıt fiyatları yer almaya devam ediyor. Bu nedenler vatandaşlar, yakıt tüketimi az olan otomobilleri sıkça araştırmakta.
FIAT EGEA 1.3 MULTİJET
Fiat’ın ülkede en çok sattığı binek otomobil olan Egea, sedan, hatchback, cross, cross wagon ve station wagon olmak üzere 5 farklı kasa tipiyle satılıyor. 1.3 litre hacmindeki 95 HP motorunun 100 km’de 4.1 lt yakıt tüketiyor.
RENAULT MEGANE 1.5 DCİ
Renault uzun yıllar boyunca Megane modeli ile satış rekorları kırdı. Daha sonra Fluence isimli 2. bir model üstünde yoğunlaştı. Fakat birkaç yıllık aradan sonra dünya ile birlikte Türkiye’de de yeni tasarıma sahip Megane modellerine dönüş yaptı. Bu aracın 1.5 DCi 115 HP dizel motorlu versiyonu 100 km’de 4,1 litrelik yakıt tüketim verisine sahip.
OPEL CROSSLAND 1.5 TURBO DİZEL 120 HP
Opel’in başarılı satış rakamlarına ulaşan SUV modeli Crossland de listemize girmeyi başarıyor. Opel’in B SUV segmentindeki temsilcisi 1,5 litrelik turbo beslemeli dizel motoru sayesinde 3,9 litrelik yakıt tüketim değeri sunuyor.
CITROEN C4 1.5 BLUEHDi 130 HP EAT8
Citroen C4’ün 1.5 litrelik dizek motoru 100 km’de ortalama 3.8 litrelik tüketim değeri ile öne çıkıyor.