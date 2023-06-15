Yapay zeka çizdi: Ünlüler günümüzde yaşasaydı nasıl özçekim yapardı?

NAPOLEON BONAPARTE

Napolyon Bonapart, Fransız asker, politikacı ve I. Napolyon olarak 1804-1814 arası Fransa İmparatoru. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş önemli bir komutandır.