Yapay zeka geleceğin İstanbul haritası çizdi: Her şey değişiyor, şok olacaksınız!
2050 yılına ait yapay zekâ destekli analizler, İstanbul’un geleceğine dair çarpıcı bir tablo sunuyor. Hazırlanan dijital harita, şehrin bugünkü siluetinden eser kalmayacağını gözler önüne sererken, dev projelerin ve iklim krizinin etkilerini tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor.
Deniz seviyesindeki yükselişle kıyı şeritlerinin değiştiği, eski yerleşim alanlarının gökdelenlerle kaplandığı ve Marmara Denizi’nde yapay adaların yükseldiği bu yeni İstanbul senaryosu, hem büyüleyici fırsatları hem de ciddi tehditleri barındırıyor.
Deniz yükseliyor, kıyılar şekil değiştiriyor
Yapay zekâ destekli analizlere göre, 2050’ye kadar deniz seviyesinde beklenen 1,2 metrelik artış; özellikle Bakırköy, Kadıköy ve Zeytinburnu gibi sahil şeritlerinde ciddi toprak kayıplarına neden olacak. Bazı bölgelerde ise deniz, mahalle aralarına kadar ilerliyor. Yeni inşa edilen devasa dalgakıranlarla bu etki azaltılmaya çalışılsa da, sahil hattı büyük ölçüde değişiyor.
Yer altı tünelleri, drone taksiler, otonom vapurlar
Geleneksel Boğaziçi köprülerine alternatif olarak inşa edilen yer altı ve deniz altı ulaşım tünelleri, akıllı trafik sistemleriyle yönetiliyor. Şehir içi ulaşımda ise otonom deniz otobüsleri, drone taksiler ve yapay zekâlı yönlendirme sistemleri dikkat çekiyor.
Mega gökdelen ormanları ve dikey mahalleler
2050 İstanbul'unda şehir blokları artık dikey düzlemde yükseliyor. Gökdelen ormanları, yeşil cepheli yapılarla bezenmiş olsa da, yoğun yapılaşma mahremiyet ve sosyal mesafe kaygılarını da beraberinde getiriyor. Harita, bu dikey yapılar içindeki yeni yaşam modellerine, sosyal alanlara ve hizmet koridorlarına dair ayrıntılı bilgiler sunuyor.
Marmara’da yapay adalar, ekosistemde kırmızı alarm
Yapay zekânın hazırladığı haritada Marmara Denizi’nde inşa edilen lüks konut ve enerji adaları öne çıkıyor. Ancak bu projeler, deniz canlılarının göç yollarını değiştirerek ekosistemde tahribata yol açıyor. Harita, zarar gören bölgeleri kırmızı tonlarla vurgulayarak olası çevresel tehditleri işaret ediyor.