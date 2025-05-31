Yapay zeka geleceğin İstanbul haritası çizdi: Her şey değişiyor, şok olacaksınız!

Deniz yükseliyor, kıyılar şekil değiştiriyor

Yapay zekâ destekli analizlere göre, 2050’ye kadar deniz seviyesinde beklenen 1,2 metrelik artış; özellikle Bakırköy, Kadıköy ve Zeytinburnu gibi sahil şeritlerinde ciddi toprak kayıplarına neden olacak. Bazı bölgelerde ise deniz, mahalle aralarına kadar ilerliyor. Yeni inşa edilen devasa dalgakıranlarla bu etki azaltılmaya çalışılsa da, sahil hattı büyük ölçüde değişiyor.