Yapay zeka insanlık nüfusunu tehdit mi ediyor?
Yapay zeka insanlık nüfusunu tehdit mi ediyor sorusu son zamanlarda çok gündem olmuş durumda. Yapay zekayla ilgili açıklamalarda bulunan bir grup yapay zeka araştırmacısı, mühendisi ve CEO'su, yapay zekanın insanlık için oluşturduğuna inandıkları varoluşsal tehdit hakkında yeni bir uyarı yayınladı.
Mümkün olduğunca geniş kitlelerce kabul edilebilir olması için kısaltılan 22 kelimelik açıklama şu şekildedir:
- Yapay zeka kaynaklı yok olma riskinin azaltılması, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi diğer toplumsal ölçekli risklerle birlikte küresel bir öncelik olmalıdır.
San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Center for AI Safety tarafından yayınlanan bu bildiri, Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yanı sıra, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2018 Turing Ödülünü kazanan üç yapay zeka araştırmacısından ikisi olan Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio gibi isimler tarafından imzalandı.
Bu yazının yazıldığı sırada, yılın üçüncü kazananı, şu anda Facebook'un ana şirketi Meta'da baş yapay zeka bilimcisi olan Yann LeCun henüz imza atmamıştı.
Açıklama, YZ güvenliği konusundaki karmaşık ve tartışmalı tartışmaya yapılan en son yüksek profilli müdahale oldu. Bu yılın başlarında, 22 kelimelik uyarıyı destekleyen aynı kişilerden bazıları tarafından imzalanan bir açık mektup, YZ gelişiminde altı aylık bir "duraklama" çağrısında bulundu.