Yapay zeka insanlık nüfusunu tehdit mi ediyor?

San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Center for AI Safety tarafından yayınlanan bu bildiri, Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis ve OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yanı sıra, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2018 Turing Ödülünü kazanan üç yapay zeka araştırmacısından ikisi olan Geoffrey Hinton ve Yoshua Bengio gibi isimler tarafından imzalandı.