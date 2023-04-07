Otomobiller insan olsaydı nasıl görünürdü?

Yapay zeka Midjourney, otomobilleri birer insana dönüştürdü. Peki, otomobiller bir insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte Togg'dan Porsche'ye kadar bilindik markaların insan görünümleri...

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CITROEN AMI

Webtekno.com'un haberine göre, otomobiller, yapay zeka Midjourney ile insan görünümüne dönüştürüldü. İşte yapay zekaya göre otomobillerin insan görünümleri...

Otomobiller insan olsaydı nasıl görünürdü? - Resim: 2 2 23

VOLVO

Volvo Cars, Volvo'ya ait, lüks araç ve farklı otomobil segmentleri markasıdır.

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TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilini 29 Ekim 2022 seri üretime hazır hâle geldi.

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TOYOTA

Toyota Motor Corporation, değişen alanlarda üretim yapan ve büyük bir model yelpazesine sahip olan, 2016 verilerine göre dünyanın en büyük otomotiv şirketidir. 