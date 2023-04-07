Otomobiller insan olsaydı nasıl görünürdü?
Yapay zeka Midjourney, otomobilleri birer insana dönüştürdü. Peki, otomobiller bir insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte Togg'dan Porsche'ye kadar bilindik markaların insan görünümleri...
CITROEN AMI
Webtekno.com'un haberine göre, otomobiller, yapay zeka Midjourney ile insan görünümüne dönüştürüldü. İşte yapay zekaya göre otomobillerin insan görünümleri...
VOLVO
Volvo Cars, Volvo'ya ait, lüks araç ve farklı otomobil segmentleri markasıdır.
TOGG
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilini 29 Ekim 2022 seri üretime hazır hâle geldi.
TOYOTA
Toyota Motor Corporation, değişen alanlarda üretim yapan ve büyük bir model yelpazesine sahip olan, 2016 verilerine göre dünyanın en büyük otomotiv şirketidir.