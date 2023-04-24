Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet
Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Yapay zeka 'Nostradamus'un geleceğe dair kanser tedavisi, yeni bir salgın hastalık ve robot ayaklanması dahil 7 kehaneti bulunuyor.
2031:KANSERE ÇÖZÜM BULUNACAK
İlk kehanetini yapan yapay zeka 'Nostradamus', kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.
2050: İKLİM KRİZİ ZİRVEYE ÇIKACAK
Yapay zeka 'Nostradamus', 2050'nin dünya çapında insanları terörize eden korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarda bulundu.
İnsanlığın iklim değişikliğine karşı savaşının 30 yıldan daha kısa bir süre içinde zirveye ulaşabileceğini söyleyen ChatGPT, 'doğanın dizginlerinden serbest bırakılan öfkesini' 'göz korkutucu bir sürpriz' olarak tanımladı.
2060: YAPAY ZEKADA DEVRİM
Yapay zekanın 2060 yılında kendisini iyice geliştireceğini söyleyen 'Nostradamus', robot ve makinelerin daha ileri seviyelere erişeceği kehanetinde bulundu.
Kahine göre, robotlar ve makinelerin zekaları 'evrimleşecek' ve insanlık, teknoloji ile olan ilişkisini 'yeniden öğrenmek' zorunda kalacak.
2074: İNSANLIĞIN MARS'TA İLK KOLONİSİ KURULACAK
Yıllardır Elon Musk'ın hayali olan Mars'a insanlı seyahatin de gerçekleştirileceğini öngören yapay zeka 'Nostradamus', insanlığın 21. yüzyılın sonlarına doğru Kızıl Gezegen'de bir koloni kuracağını düşünüyor.