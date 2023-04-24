Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet

Dünyaca ünlü Fransız kahin Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Yapay zeka 'Nostradamus'un geleceğe dair kanser tedavisi, yeni bir salgın hastalık ve robot ayaklanması dahil 7 kehaneti bulunuyor.

# BİLİM TEKNOLOJİ
Son Güncelleme:
Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet - Resim: 1 1 7

2031:KANSERE ÇÖZÜM BULUNACAK

İlk kehanetini yapan yapay zeka 'Nostradamus', kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.
Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.

Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet - Resim: 2 2 7

2050: İKLİM KRİZİ ZİRVEYE ÇIKACAK

Yapay zeka 'Nostradamus', 2050'nin dünya çapında insanları terörize eden korkunç doğal afetlerle dolu bir yıl olabileceği konusunda uyarda bulundu.
İnsanlığın iklim değişikliğine karşı savaşının 30 yıldan daha kısa bir süre içinde zirveye ulaşabileceğini söyleyen ChatGPT, 'doğanın dizginlerinden serbest bırakılan öfkesini' 'göz korkutucu bir sürpriz' olarak tanımladı.

Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet - Resim: 3 3 7

2060: YAPAY ZEKADA DEVRİM

Yapay zekanın 2060 yılında kendisini iyice geliştireceğini söyleyen 'Nostradamus', robot ve makinelerin daha ileri seviyelere erişeceği kehanetinde bulundu.
Kahine göre, robotlar ve makinelerin zekaları 'evrimleşecek' ve insanlık, teknoloji ile olan ilişkisini 'yeniden öğrenmek' zorunda kalacak.

Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet - Resim: 4 4 7

2074: İNSANLIĞIN MARS'TA İLK KOLONİSİ KURULACAK

Yıllardır Elon Musk'ın hayali olan Mars'a insanlı seyahatin de gerçekleştirileceğini öngören yapay zeka 'Nostradamus', insanlığın 21. yüzyılın sonlarına doğru Kızıl Gezegen'de bir koloni kuracağını düşünüyor.