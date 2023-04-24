Yapay zeka 'Nostradamus'tan dünyanın geleceğiyle ilgili 7 kehanet

2031:KANSERE ÇÖZÜM BULUNACAK

İlk kehanetini yapan yapay zeka 'Nostradamus', kanser tedavisinin sanıldığı kadar uzak olmayabileceğini, 2031 yılında bu soruna çözüm bulunacağını söyleyerek dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Ancak kehanete göre insanlar, tedaviye adil ve eşit erişim elde etmek için kitlesel bir sınıf mücadelesi başlatacak.