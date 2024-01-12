Yapay Zekadan 2024 Yılında En Popüler Olacak Olan Avrupa Ülkeleri
Yapay zeka, Ocak ve Ekim 2023 tarihleri arasında sosyal medyada en çok etiketlenen trendleri inceledi. İlgi daha çok doğaya yönelikken, Avrupa ülkelerine de ilgi arttı. İşte yapay zekadan 2024 yılında popüler olacak Avrupa ülkeleri.
Yapay zeka yaklaşık 380 milyon kullanıcı sohbetini analiz ederek turizm listesini çıkardı. Analizler sonucunda en çok trend olan ülkeler, 2024 yılında popülerliğe ilerliyor.
En çok doğa ve gastronomi ilgi çekerken, deneyimsel seyahatlerin popülaritesi 2019'dan bu yana yüzde 8 oranında arttı.
2024 YILINDA HANGİ AVRUPA ÜLKESİ İLGİ ODAĞI OLACAK?
Yapay zekaya göre İtalya, dört potansiyel popüler ziyaret durağı ile zirvede yer alıyor.
2024 YILINDA AVRUPA'DA POPÜLER OLACAK DİĞER ÜLKELER
Muazzam şarap tatları, leziz yemekleri ve eşsiz doğalarıyla Fransa'daki Nouvelle-Aquitaine'i ikinci sırada yer alıyor.
Piedmont şehri kültürü, doğası ve leziz gastronominin çekici karışımıyla ülkenin en popüler şehri olacak.
Alba'daki yıllık beyaz trüf mantarı fuarından Via Lattea'nın tozlu yamaçlarına ve Langhe'nin üzüm bağlarından Maggiore Gölü'nün parıldayan sularına kadar İtalya'nın kuzeybatı bölgesi deneyimsel gezginler için aktivitelerle dolu.
Torino Uluslararası Havaalanı dünyanın her yerinden ülkeye kolay erişim imkanı sunuyor.
Doğu İngiltere, kültür ve doğa dengesi açısından üçüncü sırayı alıyor.
Cambridge'in prestijli müzelerinden Norfolk Broads'un durgun nehirlerine kadar bölgenin ilgi çekici turizm noktalarına başkent Londra'dan uluslararası havaalanları aracılığıyla kolayca ulaşılabilir.