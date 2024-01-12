Yapay Zekadan 2024 Yılında En Popüler Olacak Olan Avrupa Ülkeleri

Yapay zeka yaklaşık 380 milyon kullanıcı sohbetini analiz ederek turizm listesini çıkardı. Analizler sonucunda en çok trend olan ülkeler, 2024 yılında popülerliğe ilerliyor.

En çok doğa ve gastronomi ilgi çekerken, deneyimsel seyahatlerin popülaritesi 2019'dan bu yana yüzde 8 oranında arttı.