İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri
Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre nasıl olduğunu yapay zeka çizdi. İşte o şaşırtıcı görüntüler...
HERMIONE GRANGER
Hermione Jean Granger, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin kurgusal karakterlerindendir. Serideki ilk görünüşü Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında büyü okuluna gelen yeni bir öğrenci olarak olmuştur. Kumral saçlı, kahverengi gözlü zeki bir kızdır.
SIRIUS BLACK
Sirius Black, J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisindeki kurgusal bir karakterdir. Sirius ilk olarak Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Lord Voldemort'un James ve Lily Potter'ı öldürmesinden kısa bir süre sonra Rubeus Hagrid'e uçan bir motosiklet ödünç veren bir büyücü olarak kısaca bahsedilmiştir.
RONALD WEASLEY
Ronald "Ron" Bilius Weasley, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinde kurgusal karakteri. Serinin filmlerinde karakteri Rupert Grint canlandırmıştır. Arkadaşlarına çok sadık ve yeri geldiğinde değer verdiği şeyler için her şeyini ortaya koyabilen bir karakterdir.
BELLATRIX LESTRANGE
Bellatrix Lestrange, J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter kitap serisindeki kurgusal bir karakterdir. Harry Potter ve Ateş Kadehi'nden sonra büyük bir düşmana dönüştü. Hikâyenin son bölümünde Rowling, onu Lord Voldemort'un "en iyi yardımcısı" olarak tanımladı.