Yapay zekadan kıyamet senaryosu: "Önlem almalıyız"
Yapay zeka son yılların gözde teknolojisi. Ancak yapay zeka teknolojisine dair uzmanların da sıkça uyarısı bulunuyor. Bilim insanları bu kez insanlığın sonunu getirecek bir kıyamet senaryosunu yapay zekaya sordu. İngiltere'de geliştirilen insansı yapay zeka cevap verdi. İşte detaylar...
“MANİPÜLE EDEBİLECEK KADAR GÜÇLENMELERİ OLACAKTIR”
İnsansı robot Ameca potansiyel yapay zeka kıyametini "Yapay zeka ve robotlar konusundaki hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların insanlar farkında olmadan onları kontrol ve manipüle edebilecek kadar güçlenmeleri olacaktır. Bu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir." sözleriyle tanımladı.
"ÖNLEM ALMALIYIZ"
"Şimdilik tehlike yok" diyen yapay zeka, "Ama yapay zeka ve robotlarla ilgili risklerin farkında olmalıyız. Gelecekte olumsuzluk yaşamamak için bu teknolojilerin sorumluca kullanılması için şimdiden adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
FİYATI 100 BİN DOLAR
İngiltere'de geliştirilen Ameca, insansı yüz ifadeleri ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Sohbet robotu ChatGPT'ye de gücünü veren "lisan modeli" yapay zekası ile çalışıyor.
Birçok dilde konuşabilen, söylenenleri yanıtlayabilen Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar.
BİRKAÇ YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK
Hareket edebilen ve elleriyle çevresiyle etkileşime geçebilen "insansı vücuda sahip" modelininse birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
Şirket yetkilileri, tüm vücudu tamamlandığında robotun fiyatının 400 bin dolara ulaşacağını söylüyor.
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/yapay-zekadan-kiyamet-senaryosu,C7P_qYDzJUK65RO1hYbxPw/k2ASxV-rhEaYeedAMlXedQ