Yapay zekaya sorduk: 2050 yılında neler olacak?
Sosyal medya şu sıralar yeni nesil sohbet robotu ChatGPT'yi konuşuyor. ChatGPT, Türkçenin de içinde bulunduğu birçok dili konuşurken, hikayeler oluşturuyor ve kod dahi yazabiliyor. ChatGPT'ye sorduk: 2050 yılında neler olacak?. İşte verdiği cevaplar...
Sosyal medya şu sıralar yeni nesil sohbet robotu ChatGPT'yi konuşuyor. ChatGPT, Türkçenin de içinde bulunduğu birçok dili konuşurken, hikayeler oluşturuyor ve kod dahi yazabiliyor. ChatGPT'ye sorduk: 2050 yılında neler olacak? İşte ChatGPT'nin verdiği cevaplar:
"2050 YILINA İLİŞKİN KESİN TAHMİNLER YAPMAK ZORDUR, ANCAK BAZI OLASI GELİŞMELER ŞUNLAR OLABİLİR"
1. İklim değişikliği: İklim değişikliği ile mücadele etmek için daha sıkı önlemler alınabilir ve yenilenebilir enerji kaynakları daha yaygın hale gelebilir.
2. Teknolojik gelişmeler: Yapay zeka, robotik ve otomasyon teknolojileri daha da ilerleyebilir ve insanların hayatını daha kolay ve konforlu hale getirebilir.
3. Demografik değişimler: Dünya nüfusu artmaya devam edebilir ve yaşlı nüfusun oranı da artabilir. Bu durum, sağlık ve sosyal hizmetlere daha fazla yatırım yapmayı gerektirebilir.