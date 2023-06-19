Yer altı suyunu fazla pompaladıklarını bilim insanları itiraf etti: Dünya'nın dönüşü değişti!

Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) 15 Haziran 2023'te şaşırtıcı bir duyuru yaptı. Dünya'daki 8 milyar insanın o kadar çok yeraltı suyu pompaladığını ve dünyamızın dönmesini sağladığımızı söyledi. Örneğin, tarım, madencilik veya evsel kullanım için yeraltı suyunun çekilmesi, Dünya'nın kütlesinde hafif ama fark edilir bir kaymaya neden oldu. Bu da, Dünya'nın dönme kutbunun son yirmi yılda yaklaşık bir metre (yaklaşık bir yarda) dolaşmasına neden oldu.