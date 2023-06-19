Yer altı suyunu fazla pompaladıklarını bilim insanları itiraf etti: Dünya'nın dönüşü değişti!
İklimler değişmiş gibi gelebilir kimilerimize. Bilim insanları insanları açıkladı: İnsan nüfusu arttığı ve yeraltı kaynaklarını fazla pompaladığı için Dünya'nın dönüş hızı değişti! Dünya'ya etkileri neler? Bizi gelecekte ne bekliyor açıkladılar.
Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) 15 Haziran 2023'te şaşırtıcı bir duyuru yaptı. Dünya'daki 8 milyar insanın o kadar çok yeraltı suyu pompaladığını ve dünyamızın dönmesini sağladığımızı söyledi. Örneğin, tarım, madencilik veya evsel kullanım için yeraltı suyunun çekilmesi, Dünya'nın kütlesinde hafif ama fark edilir bir kaymaya neden oldu. Bu da, Dünya'nın dönme kutbunun son yirmi yılda yaklaşık bir metre (yaklaşık bir yarda) dolaşmasına neden oldu.
Spesifik olarak, büyük su kütlelerini hareket ettiren insanlar Dünya'yı yaklaşık 31,5 inç (80 cm) doğuya eğdi. Ve bu sadece 1993 ile 2010 arasında. Araştırmacılar çalışmalarını 15 Haziran 2023'te hakemli Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinde yayınladılar.
YERALTI SUYU POMPALAMA VE DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ
Bilim adamları, insanların 1993'ten 2010'a kadar 2.150 gigaton yeraltı suyu pompaladığını tahmin eden iklim modelleri üzerinde çalıştılar. Bu kadar çok yeraltı suyunu tüketip yüzeye eklemek, deniz seviyesinin 0,24 inçten (6 milimetre) fazla yükselmesine eşit olacaktır. Bu tahmini doğrulamak için, bilim adamları Dünya'nın dönme kutbuna baktılar. Dönme kutbu, Dünya'nın etrafında döndüğü eksendir. Suyun dağılımı ve ağırlığı bu dönüşü etkileyebilir. Seul Ulusal Üniversitesi'nden baş yazar Ki-Weon Seo şunları söyledi:
- Dünyanın dönme kutbu aslında çok değişir. Çalışmamız, iklimle ilgili nedenler arasında, yeraltı suyunun yeniden dağılımının aslında dönme kutbunun kayması üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu gösteriyor.