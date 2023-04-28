Yerli elektrikli arabalar için kredi ne kadar? BDDK'den kredi düzenlemesi: Kredi alt sınırları yükseltildi
Yerli elektrikli arabalar için verilecek kredinin limitleri ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) yeni bir adım geldi. Kredi alt sınırları yükseltildi. Peki yerli elektrikli arabalar için kredi ne kadar oldu? Krediler kaç ay vade ile kullanılabilecek? İşte detaylar...
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.
Söz konusu düzenlemeye göre yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında alt sınır yükseltildi.
Peki yerli elektrikli arabalar için kredi ne kadar oldu? Krediler kaç ay vade ile kullanılabilecek? İşte detaylar...
BDDK'nın sitesinde yapılan açıklamaya göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.