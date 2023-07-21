Yıldız izleri nedir? Yıldız izlerini nasıl fotoğraflayabilirim?
Gece şehrin ışıklarından uzaklaşıp gökyüzüne baktığımızda milyonlarca yıldız görüyoruz. Milyonlarca yıldızların bazıları rastgele dizilmiş gözükür, bazıları da gruplar şeklinde hizalanmıştır. Aralarından bazıları kayıp gider ve birkaç saniyelik izler bırakırken o izleri kalıcı nasıl yakalayabiliriz?
YILDIZ İZLERİ NEDİR?
Yıldız izleri, yıldızların dakikalar veya saatler boyunca gökyüzündeki hareketlerini gösterir. Sabit bir montaj, uzun pozlamalar ve birkaç başka hileyle siz de yıldız izlerinin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Fotoğraf makinesi genellikle Kuzey Kutup Yıldızı Polaris'e doğrultulur. Güney Yarımküre'de fotoğraflar güney gök kutbunu (tek bir yıldızla işaretlenmemiş) gösterebilir. Ardından, açık bir deklanşörle, kamera Dünya kendi ekseninde dönerken ve yıldızlar başının üzerinde hareket ederken bir görüntü kaydeder. Burada göreceğiniz gibi yıldız izi fotoğraflarının da birçok çeşidi vardır!
Yıldız izleri Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yansıtır. Dünya, arka plandaki yıldızlara göre yaklaşık 23 saat 56 dakikalık bir süre içinde tam bir dönüş yapar. Yani, Dünya'dan görüldüğü gibi, tüm yıldızlar tam bir daire çizer ve bu sürenin sonunda gökyüzünde aynı yere geri döner. Yıldızlara göre bu dönüş, gökbilimcilerin sidereal gün dedikleri şeydir.
DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ YILDIZ İZLERİ OLUŞTURUR!
Bunun anlamı şudur: Eğer yıldızların altında duruyorsanız, gece ilerledikçe gökyüzünde hareket ettiklerini görürsünüz. Yıldızlar gündüz güneş gibi, her gece gökyüzünde doğudan batıya doğru hareket ederler.
Göksel kutuplara yakın yıldızlar en küçük daireleri üretirken, göksel ekvatora yakın olanlar en büyük daireleri üretir. Her bir yıldız bir saat içinde 15 derece batıya doğru hareket eder.
Yıldız izleri gerçekte yaylar ya da kısmi dairelerdir ve sürekli dönme hareketleri zamanın geçişini sonsuza dek tablolaştırır.