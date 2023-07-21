Yıldız izleri nedir? Yıldız izlerini nasıl fotoğraflayabilirim?

YILDIZ İZLERİ NEDİR?

Yıldız izleri, yıldızların dakikalar veya saatler boyunca gökyüzündeki hareketlerini gösterir. Sabit bir montaj, uzun pozlamalar ve birkaç başka hileyle siz de yıldız izlerinin fotoğraflarını çekebilirsiniz. Fotoğraf makinesi genellikle Kuzey Kutup Yıldızı Polaris'e doğrultulur. Güney Yarımküre'de fotoğraflar güney gök kutbunu (tek bir yıldızla işaretlenmemiş) gösterebilir. Ardından, açık bir deklanşörle, kamera Dünya kendi ekseninde dönerken ve yıldızlar başının üzerinde hareket ederken bir görüntü kaydeder. Burada göreceğiniz gibi yıldız izi fotoğraflarının da birçok çeşidi vardır!