Yıldızın en dış atmosferi nasıl bu kadar ısınıyor?
Yeni bir çalışma için fizikçilerden oluşan bir ekip, CU Boulder'da yaklaşık 1.000 lisans öğrencisini güneşle ilgili en kalıcı sorulardan birini yanıtlamaya yardımcı olmaları için işe aldı: Yıldızın en dış atmosferi nasıl bu kadar ısınıyor?
Araştırma, neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir veri analizi başarısını temsil ediyor: 2020'den 2022'ye kadar 600'den fazla gerçek güneş patlamasının fiziğini inceledi.
Aralarında 995 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin de bulunduğu araştırmacılar bulgularını 9 Mayıs'ta The Astrophysical Journal'da yayınladı. Sonuçlar, astrofizikteki popüler bir teorinin öne sürdüğü gibi, güneş patlamalarının güneşin koronasının aşırı ısınmasından sorumlu olmayabileceğini göstermektedir.
Çalışmanın başyazarı ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda astrofizikçi olan James Mason, şu açıklamalarda bulundu:
- Bu öğrencilere gerçek bilimsel araştırma yaptıklarını gerçekten vurgulamak istedik.
Çalışmanın ortak yazarlarından Heather Lewandowski, projeye tahmini 56.000 saatlik bir çalışma ile katkıda bulunan lisans öğrencileri olmadan çalışmanın mümkün olamayacağını belirtti.