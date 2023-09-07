Ankara'da anlamlı resepsiyon! “Pakistan Savunma ve Şehitler Günü”

''Pakistan nasıl Milli Mücadele yıllarında, Kıbrıs Barış Harekatı’nda maddi, manevi bizlerle önemli destekte bulunmuşsa yine maruz kaldığımız büyük deprem felaketinde de tüm imkanlarıyla yardıma koşarak bir kez daha dostluğunu ve kardeşliğini bize göstermiştir.''