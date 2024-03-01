Antalya, Diplomasi Formuna hazır

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na 3. kez ev sahipliği yapacak.

Son Güncelleme:

Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart günleri arasında 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak. "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla yapılacak 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu'na, dünyanın dört bir yanından 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı bekleniyor.

Forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, Batı’da artan İslam karşıtlığı, ticaret savaşları, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak. Forum kapsamında yapılacak 52 panel düzenlenecek. Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren sorunlar ile terör, gıda güvenliği, uzay diplomasisi gibi konular masaya yatırılacak.

Belek'te, forum için bütün hazırlıklar tamamlandı. Havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun yapılacağı NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Formu mesaisiHakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Formu mesaisiDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# antalya # diplomasi
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?
Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?
Antalya, Diplomasi Formuna hazır
Antalya, Diplomasi Formuna hazır
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Emekliler dikkat! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekliler dikkat! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "7 ve üzeri deprem olabilir"
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "7 ve üzeri deprem olabilir"
Öne Çıkanlar Emeklinin Erdoğan'a isyanı çığ gibi büyüyor! - Ulusal Haber Emeklinin Erdoğan'a isyanı çığ gibi büyüyor! - Ulusal Haber Vizyonda hangi filmler var? Bu hafta 9 film vizyona girecek... Vizyonda hangi filmler var? Bu hafta 9 film vizyona girecek...