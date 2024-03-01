Antalya, Diplomasi Formuna hazır

Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart günleri arasında 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak. "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla yapılacak 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu'na, dünyanın dört bir yanından 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı bekleniyor.

Forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, Batı’da artan İslam karşıtlığı, ticaret savaşları, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılacak. Forum kapsamında yapılacak 52 panel düzenlenecek. Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya farklı coğrafyaları ilgilendiren sorunlar ile terör, gıda güvenliği, uzay diplomasisi gibi konular masaya yatırılacak.

Belek'te, forum için bütün hazırlıklar tamamlandı. Havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun yapılacağı NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.