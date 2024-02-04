Bakan Fidan: "İsrail güvenlik peşinde değil, İsrail daha fazla toprak peşinde"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak" dedi.

Bakan Fidan: "İsrail güvenlik peşinde değil, İsrail daha fazla toprak peşinde"
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de açıklamalarda bulundu.  ABD ile İran'ın kontrollü çatışması hakkında Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

İsrail'in toprak peşinde olduğunu söyleyen Fidan, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak" diye konuştu.

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